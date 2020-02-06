5 أسئلة برلمانية لـ"الحكومة" في جلسة "الوطني" الثلاثاء المقبل

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

يناقش المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، المقرر انعقادها الثلاثاء المقبل، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، مشروع قانون اتحادي في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثيا ومنتجاتها، فيما يوجّه أعضاء المجلس 5 أسئلة برلمانية لممثلي الحكومة، الأول عن "نظام الملف الصحي الموحد"، والثاني حول "التحقق من جودة الأجهزة الطبية والمستحضرات الصيدلانية والمستلزمات الطبية"، والثالث عن "تأهيل الصف الثاني الإداري والرياضي في الجهات الرياضية"، والرابع في شأن "القرار الوزاري رقم 468 لسنة 2019 بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق (التحويط)، بينما الأخير حول "إجراءات الرقابة على سلامة الغذاء".

فيما يرسل المجلس 5 رسائل للحكومة يطلب فيها الموافقة على مناقشة موضوع دور وزارة الطاقة والصناعة في شأن تطوير الصناعة الوطنية، ومناقشة موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة، والثالثة، ومناقشة موضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، والموافقة على مناقشة موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، والموافقة على مناقشة موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة.

ومن المقرر أن يتسلم المجلس مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة في شأن المبيدات الحشرية، لتوجيهه إلى اللجنة المختصة تمهيداً لمناقشته وإقراره.