المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تأمين

اشتكى عملاء شركات تأمين صحي، قيام الشركات بعرض باقات تتضمن قائمة كبيرة من المستشفيات، ليفاجأوا بعد ذلك، بأن التغطية تتضمن خدمات محددة، لا تشمل مراجعة العيادات، فضلاً عن خدمات أخرى غير متوافرة.

كمامات

طالب مراجعون لمستشفيات حكومية وخاصة، بضرورة إلزامها بتوزيع كمامات مجانية على المراجعين، للوقاية من أي عدوى محتملة قد ينقلها أحد المرضى.

10 دراهم

فوجئ ممارسون لهواية الصيد في الشارقة، أخيراً بفرض هيئة البيئة 10 دراهم إضافية على كل رخصة فوق الرسوم المحددة والمعلن عنها، الأمر الذي اعتبروه مبالغاً فيه، خصوصاً لأصحاب الرخص الأسبوعية.

بنك

فوجئ عميل لدى بنك أبوظبي الأول، باحتساب الرسوم السنوية لبطاقة ائتمان ضيف الاتحاد، رغم حصوله على عرض تشجيعي منذ شهر رمضان الماضي، يتضمن عدم احتساب هذه الرسوم، مؤكداً أنه تقدّم بأكثر من شكوى لدى البنك والمصرف المركزي لرفع هذه الرسوم، دون جدوى.

شرطة

أشادت مقيمة في أبوظبي بسرعة تعامل شرطة أبوظبي مع اتصالها بعد تعطّل مركبتها لنفاد البترول، أعلى جسر شارع المطار، مؤكدة أنها فوجئت بحضور سيارتي شرطة بعد ست دقائق من اتصالها، حيث قامت السيارة الأولى بإغلاق الحارة المرورية التي توقفت فيها السيارة، فيما قدّم ضباط السيارة الثانية المساعدة اللازمة لها.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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