محمد بن راشد يستقبل ضيوف حفل تخريح دورة المرشحين الضباط الـ 44 في "كلية زايد العسكرية "

المصدر: العين - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في المقصورة الرئيسة في كلية زايد الثاني العسكرية اليوم ضيوف حفل تخريح دورة المرشحين الضباط الـ 44 في الكلية.

فقد استقبل سموه - بحضور سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين - أعضاء السلك الدبلوماسي والملحقين العسكريين في سفارات الدول الشقيقة والصديقة لدى الدولة الذي باركوا لسموه تخريج دورة جديدة في كلية زايد الثاني العسكرية التي وصفوها بالصرح العلمي والعسكري الشامخ.

كما استقبل سموه كبار ضباط القوات المسلحة وهيئة التدريس في كلية زايد الثاني العسكرية.