«شؤون الوطني» تطلق مبادرات مبتكرة لنشر ثقافة المشاركة في المجتمع

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي عن مشاركتها في فعاليات شهر الإمارات للابتكار، بإطلاق مجموعة من المبادرات المبتكرة التي تسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بالعلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي والريادة في تعزيز المشاركة السياسية في المجتمع.

وتتضمن مشاركة الوزارة في فعاليات «شهر الإمارات للابتكار» العديد من الأنشطة ومجموعة من الفعاليات التي تنظمها بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية، منها مبادرات مبتكرة لنشر ثقافة المشاركة في المجتمع.

كما ستنظم الوزارة العديد من ورش العمل الهادفة إلى تحفيز الابتكار بين موظفيها، بما فيها ورشة عمل بعنوان إدارة الابتكار المؤسسي تركز على أفضل الممارسات لخلق بيئة ابتكارية مستدامة.

كما ستطلق الوزارة أيضاً العديد من البرامج التدريبية والتوعوية بالاستفادة من أساليب تعليمية متطورة والتكنولوجيا الحديثة، بما فيها برنامج تدريبي إلكتروني حول ثقافة المشاركة السياسية، وخارطة المراكز الانتخابية الإلكترونية، ومسرح الانتخابات الإلكتروني، إلى جانب نظام إدارة الأفكار الإلكتروني.

وستنظم أيضاً فعالية مختبر الانتخابات بالتعاون مع مركز شباب دبي لتمكين الشباب من المشاركة بتطوير العملية الانتخابية في جميع مراحلها، والمساهمة في نشر ثقافة المشاركة السياسية، وذلك من خلال توفير منصة تمكنهم من طرح آرائهم ومقترحاتهم وأفكارهم حول آليات مبتكرة وأدوات متطورة حديثة لتطوير العملية الانتخابية.

وقال وكيل الوزارة طارق هلال لوتاه خلال ورشة افتتاح فعاليات شهر الابتكار، التي عقدتها أمس في مقر الوزارة بأبوظبي، إن شهر الإمارات للابتكار يمثل منصة مثالية لاستثمار طاقتنا وقدرتنا لابتكار كل ما هو جديد لخدمة المجتمع، فهذه الفعالية الوطنية تتماشى أهدافها مع استراتيجية حكومة دولة الإمارات في ترسيخ الابتكار كأساس لحل التحديات وتقديم أفضل الخدمات وصولاً إلى تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية في بناء غد مشرق وصناعة مستقبل أفضل تتحقق فيه تطلعات قيادتنا الرشيدة وطموحات شعبنا في أن تكون دولتنا من بين أفضل دول العالم بحلول 2021، والأولى على مستوى العالم بحلول 2071.

الوزارة تطلق برامج تدريبية وتوعوية بالاستفادة من أساليب تعليمية متطورة.