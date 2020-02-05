المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مواقف

لاحظ مرتادون للمنطقة السياحية «لامير» أن الإقبال عليها من الزائرين ليس بالوتيرة السابقة، مرجعين ذلك إلى الرسوم المرتفعة نسبياً، التي فُرضت أخيراً، مقابل استخدام المواقف، وطالبوا بإعادة النظر فيها، كونها باتت من المناطق اللافتة بجمالها وقربها من البحر.

وعي

لاحظ مراجعون لمستشفيات وعيادات في الدولة، أن بعض المرضى يفتقدون الوعي الصحي، خصوصاً حول طرق انتقال العدوى الفيروسي، مشيرين إلى أن بعضهم يقوم بالعطس والسعال من دون استخدام المناديل، غير آبهين بإمكانية نقل الفيروسات إلى آخرين، داعين إلى تدخل الممرضين والأطباء لوقف مثل هذه الممارسات.

مخالفات

اقترح مواطنون ومقيمون تمديد مبادرات خفض المخالفات المرورية 50%، وعدم قصرها على فترة معينة، خصوصاً بعدما أسهمت في الحد من ارتكاب المخالفات والحوادث، وتحسين السلامة المرورية على الطرق.

فواتير

كلف مسؤولو أحد أندية دوري الخليج العربي موظفاً بالمرور على المكاتب الإدارية الموجودة بالنادي، وإعداد تقرير عن أي عامل يغادر مكتبه من دون أن يطفئ الأضواء والمكيفات، تمهيداً لمعاقبته مادياً بسبب الفاتورة الشهرية الباهظة التي يدفعها النادي شهرياً لهيئة الكهرباء.

مترو

اشتكى مستخدمون لمترو دبي تزايد حالات صعود ركاب المترو مع جهاز «سكوتر»، الأمر الذي يتسبب في أزمة للركاب أثناء الصعود والنزول ويعيق حركتهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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