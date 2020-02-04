شرطة الشارقة تقدم خدماتها للجمهور عبر الـ «واتس أب»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

دشّن قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، مشروع الـ«واتس أب» (عون)، أمس، بحضور نائب قائد عام شرطة الشارقة، العميد عبدالله مبارك بن عامر، والمديرين العامين، ومديري الإدارات، وكبار الضباط، بهدف تقديم خدماتها للجمهور عبر برنامج «واتس أب».

وتعتبر شرطة الشارقة أول قيادة أمنية على مستوى الدولة تستخدم «واتس أب» في تقديم الخدمات للجمهور، حيث تتوافر المعلومات الخدمية على مدار الساعة، مع سهولة الوصول إليها في أي وقت وأي مكان، عن طريق خدمة الرد الآلي، لتوضيح كل الخدمات المقدمة من القيادة العامة لشرطة الشارقة عبر «واتس أب» على الرقم 065633333، وتتوافر الخدمة بثلاث لغات (العربية، والإنجليزية، والأوردو)، لتقديم كل المعلومات بوضوح وشفافية لكل فئات المجتمع، بمن فيهم أصحاب الهمم. وأكد الشامسي استمرار القيادة العامة لشرطة الشارقة في تطوير خدماتها الإلكترونية الذكية، التي تسهم في تيسير الخدمات المقدمة للجمهور، والرد على استفسارات واستعلامات المتعاملين، وتمكينهم من الحصول على المعلومات بأيسر الطرق، وتعزيز التواصل مع كل فئات المجتمع، فضلاً عن دعم الابتكار في مجال تقديم الخدمات بالمؤسسات الأمنية، مع استمرار عملية الاستثمار في التقنيات الحديثة، سعياً نحو تحقيق أهداف شرطة الشارقة المنبثقة من الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، والمتمثل في ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.

شرطة الشارقة تقدم كل المعلومات بوضوح وشفافية لكل فئات المجتمع.