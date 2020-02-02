انطلاق «شهر الإمارات للابتكار» من أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

انطلقت فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2020، الحدث الوطني الأكبر للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين، الذي ينظم تحت شعار «الإمارات تبتكر للاستعداد للخمسين»، أمس، من إمارة أبوظبي، ليتواصل على مدى شهر كامل متنقلاً بين كل الإمارات، بمشاركة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، في حدث وطني يهدف إلى ترسيخ ونشر ثقافة الابتكار، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تصميم وتطوير التجارب والمبادرات والمشروعات المستقبلية، وابتكار حلول استباقية لتحديات الـ50 عاماً المقبلة، ما يعزز الجهود لجعل الإمارات الدولة الأكثر ابتكاراً واستعداداً للمستقبل.

وتنظم فعاليات الشهر الذي سيستقطب أكثر من مليون زائر، في سبع محطات رئيسة على مستوى الدولة، تبدأ في العاصمة أبوظبي من الأول إلى السابع من فبراير الجاري، وفي كل من الشارقة وعجمان وأم القيوين من الثامن إلى 14 فبراير، ومن ثم تنتقل إلى رأس الخيمة والفجيرة من 15 إلى 21 فبراير، وتختتم الفعاليات في دبي من 22 إلى 29 فبراير.

وأكدت مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، هدى الهاشمي، أن شهر الإمارات للابتكار يجسّد توجهات ورؤى قيادة الدولة في تبني الابتكار منهج عمل وثقافة حكومية ومجتمعية، من خلال تعزيز وعي الأفراد بأهمية الابتكار وأثره في مستقبلهم، وإشراكهم في تصميم المستقبل، ضمن جهود الاستعداد للـ50 عاماً المقبلة.

وقالت: «شهر الإمارات للابتكار حافل بالفعاليات المبتكرة، من حيث المحتوى والتجارب والأفكار الخلاقة، وسيشهد إطلاق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي «تحدي الخمسين»، الذي يمثل أكبر مبادرة هادفة للإسهام في تعزيز الجاهزية لتطبيق حلول مبتكرة لأربعة تحديات رئيسة تمسّ المجتمع، تتمثل في الوصول إلى نسبة «الصفر» في الحوادث المرورية، واستخدام البلاستيك، ومعدل السمنة بين الأطفال، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون». وأشارت إلى أن شهر الإمارات للابتكار 2020 يُبنى على ما تحقق من إنجازات خلال الأعوام الماضية، بالتعاون مع المجالس التنفيذية في الإمارات، والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والجهات الخاصة والمؤسسات الأكاديمية وأفراد المجتمع.

كما يفتح شهر الإمارات للابتكار المجال أمام أفراد المجتمع لتقديم أفكارهم المبتكرة عبر الموقع الإلكتروني (uaeinnovates.gov.ae)، للمشاركة في إيجاد الحلول للتحديات التي تواجه الإمارات بحلول مئويتها، ضمن «تحدي الخمسين»، أكبر مبادرة وطنية من نوعها.