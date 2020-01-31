محمد بن راشد: نلتقيكم في 20 فبراير لنكرم نماذج استثنائية في رحلة البحث عن الانسان بداخل كل إنسان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، 92 ألف مشاركة في صناع الأمل في دورته الثالثة ... من 15 دولة عربية و23 دولة أجنبية ... رسالة الامارات رسالة أمل وتفاؤل بقدرتنا جميعا على صنع التغيير الإيجابي لمجتمعاتنا .. نلتقيكم في 20 فبراير لنكرم نماذج استثنائية في رحلة البحث عن الانسان بداخل كل إنسان

وتابع سموه قائلاً "هذا العام يتبنى حفل صناع الأمل مشروعا انسانيا عظيما ... سيذهب ريع الحفل من أجله .. مشروع مستشفى البروفيسور مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب الخيري في مصر... الهدف أن يصنع الحفل أملا جديدا لآلاف القلوب المحتاجة لرعاية.

هذا العام يتبنى حفل صناع الأمل مشروعا انسانيا عظيما ... سيذهب ريع الحفل من أجله .. مشروع مستشفى البروفيسور مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب الخيري في مصر... الهدف أن يصنع الحفل أملا جديدا لآلاف القلوب المحتاجة لرعاية pic.twitter.com/wK7CNga0kQ — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 31, 2020