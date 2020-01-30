مدرسة توعي الطلبة بقوانين السير والمرور لتجنب تعرّضهم للحوادث

المصدر: الإمارات اليوم _ عجمان:

نظمت إحدى المدارس بعجمان مبادرة ومعرضاً للتوعية المرورية؛ شاركت فيه أعداد كبيرة من طلبة المدرسة، الذين قدموا عروضاً مرورية ثقافية، حيث تناولت في مجملها توجيه سلوك مستخدمي الطرق من الطلبة بأساليب مبتكرة تحاكي الواقع الحقيقي، وتسلط الضوء على الآثار النفسية والمادية الناجمة عن الحوادث المرورية، وتوجيههم الى الطرق الصحيحة والأماكن المخصصة لركوب الدراجات الهوائية.

وقالت المدير الإداري لمدرسة فرونت لاين بعجمان، علياء الصاحب، إن الفعالية تضمنت عروضاً حية للطلبة، وشهدت تقديم عروض مرورية ثقافية وإبداعية لتوعية الطلبة بأهمية القوانين المرورية.

وتابعت: «اشتملت الفعالية على أناشيد مرورية ومشاهد تمثيلية تستمد موضوعاتها من السلامة المرورية؛ تحفيزاً للطلاب والطالبات على تطوير الأفكار الإبداعية، بما يسهم في بلورة آفاق جديدة ضمن الجهود المبذولة في الحد من الحوادث المرورية».

ولفتت إلى أن المدرسة نظمت هذه الفعالية من منطلق حرصها على نشر الثقافة المرورية بين الطلبة وتوعيتهم بالأماكن المخصصة لركوب دراجاتهم الهوائية، وعدم النزول بها على الشوارع الرئيسة، مشيرة إلى أنه تم عمل سيناريوهات مرورية حية للطلبة ومجسمات لمدينة وأحياء سكنية وطرق وإشارات مرورية ومواقف، لتوعيتهم بالأساليب الواجب اتباعها خلال استخدامهم للطرق.