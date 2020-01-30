بلدية دبا تحرر 190 مخالفة بيئية العام الماضي

المصدر: دبا - الإمارات اليوم

نظمت بلدية دبا، متمثلة في إدارة الخدمات العامة والبيئة - قسم حماية البيئة، 1227 جولة تفتيشية بيئية، خلال العام الماضي، في مدينة دبا والمناطق التابعة لها، وتحرير 190 مخالفة، بالإضافة إلى مصادرة 72 قرقوراً، وتضمن أغلبها رمي مخلفات منزلية ومخلفات المزارع وحرقها، وأيضاً تسريب مياه صرف صحي. ونفذت شعبة التثقيف الصحي والبيئي، العام الماضي، 31 فعالية متنوعة بين حملات توعية وحملات نظافة، ومحاضرات تثقيفية وورش عمل، ومبادرات تثقيفية، منها ورشة عمل فصل النفايات في مدينة دبا، محاضرة اتيكيت المحافظة على البيئة، ورشة عمل أساسيات التعامل مع الغذاء للعاملين في المنشآت الغذائية، حملات نظافة للمناطق البرية والبحرية، حملة «النفايات الإلكترونية خطر يهدد حياتك»، وغيرها، واستهدفت جميع الفئات منها، طلبة المدارس، وأصحاب المنشآت، والجمهور العام.

وتأتي تلك الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة، والورش والمحاضرات التثقيفية، في إطار رسالة البلدية للحفاظ على صحة المجتمع وسلامته.