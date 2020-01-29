محمد بن راشد يطلب المساعدة في البحث عن مدرسة تبث الإيجابية والطاقة بين الطلبة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلاً سموه «بداية يوم دراسي في الإمارات.. البداية تكون مختلفة عندما تكون مع مدرّسة تحمل روحاً جميلة.. وكلمة طيبة.. وابتسامة صادقة.. وتفاؤلاً وطاقة إيجابية حقيقية تبثها لأبنائها وأحبابها الطلبة.. نبحث عنها لمن يعرفها؟».

محمد بن راشد: بداية يوم دراسي في الامارات ... البداية تكون مختلفة عندما تكون مع مدرّسة تحمل روحا جميلة ... وكلمة طيبة ... وابتسامة صادقة .. وتفاؤلا وطاقة ايجابية حقيقية تبثها لأبنائها وأحبابها الطلبة ... نبحث عنها لمن يعرفها ؟@HHShkMohd #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/F1Os4uMFz3 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 29, 2020