مواطنة تلحق بزوجها المتوفى بعد ساعات من رحيله

المصدر: مصباح أمين _ دبي

لحقت مواطنة مسنة من سكان إمارة دبي بزوجها المتوفى بعد ساعات من رحيله. وقال مدير خدمة جنائز الإمارات عبدالله المرزوقي، لـ"الإمارات اليوم"، إنه تلقى رسالة نصية تفيد بوفاة المواطنة المسنة أحلام أحمد، صباح اليوم، بعد أن تم دفن زوجها عصر أمس في مقبرة القصيص في دبي.

وأوضح، أنه أمس توفي زوجها المواطن المسن أحمد بن طوقان وتمت الصلاة عليه عصر أمس في مقبرة القصيص، فيما ستتم الصلاة على المتوفاة بعد صلاة عصر اليوم، وسيتم دفنها في المقبرة نفسها التي دفن بها زوجها. ولفت إلى أنه بمجرد نشره لخبر وفاتهما في صفحات الخدمة عبر الـ«سوشيال ميديا» تفاعل الكثير من المتفاعلين مع المسن وزوجته، سائلين المولى أن يتغمدهما بواسع رحمته.