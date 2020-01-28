55 يوماً على انتهاء مهلة تخفيض المخالفات في أبوظبي

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

تنتهي بعد 55 يوماً المبادرة التي أطلقتها شرطة أبوظبي لتخفيض قيمة المخالفات المرورية المرتكبة في الإمارة، قبل 22 ديسمبر الماضي، بنسبة 50%، مع إلغاء عقوبة حجز المركبة والنقاط السوداء.

وكانت شرطة أبوظبي أعلنت في ديسمبر الماضي عن مبادرة تخفيض المخالفات المرورية لمدة ثلاثة أشهر، حيث تنتهي في 22 مارس المقبل، مبينة أن التخفيض يستثني 28 نوعاً من المخالفات الواردة في جدول المخالفات الخطرة، وكذا ما يحكم به أو يتخذ بشأنه إجراءات من محاكم المرور أونياباتها.

ودعت السائقين إلى الاستفادة من قرار خفض المخالفات، والإسراع في تسديدها خلال الفترة المحددة، وتسوية أوضاعهم القانونية، وأن يكون ذلك دافعاً لهم للحد من المخالفات المرورية، والالتزام بالنظم والقوانين التي ترعى حقوقهم وتكفل أمنهم وسلامتهم.

وتهدف المبادرة إلى إسعاد المتعاملين عبر تخفيف الأعباء عليهم، ومساعدتهم في تجديد تراخيص مركباتهم، والحد من تراكم المخالفات التي ارتكبوها خلال الفترة السابقة، كما تهدف إلى الحد من ارتكاب المخالفات المرورية التي قد تؤثر في سلامة الطريق.

واعتبرت شرطة أبوظبي أن المبادرة محفزة للأشخاص على عدم ارتكاب مخالفات أخرى، بما يحقق أعلى مستويات الأمن والسلامة على الطرق.

كما أطلقت شرطة أبوظبي مبادرة الدفع المبكر للمخالفات المرورية، والتي بدأت تطبيقها اعتباراً من 22 ديسمبر الماضي، ويتم بموجبها تخفيض قيمة المخالفات المرورية وقيمة بدل حجز المركبة وغرامة التأخير (إن وجدتا) بنسبة 35%، في حال السداد خلال 60 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة.

المبادرة تهدف إلى إسعاد المتعاملين وتخفيف الأعباء عليهم، ومساعدتهم في تجديد تراخيص مركباتهم.