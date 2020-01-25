نهيان بن مبارك آل نهيان يفتتح فعّاليات "توظيف 2020" في أبوظبي الاثنين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يفتتح بعد غد، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، فعاليات الدورة الرابعة عشر من معرض التوطين الرائد في الدولة، «توظيف 2020»، بحضور عدد من المسؤولين، ومشاركة واسعة من الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة.

ويستهدف المعرض -الذي تنظمه شركة "إنفورما" ماركتز، وتستمر أعماله حتى 29 يناير الجاري – المواطنين الباحثين عن فرص عمل، وكذلك الموظفين الراغبين في تطوير مهاراتهم ودعم مسيرتهم المهنية لمساعدتهم على إيجاد برامج تدريبية وتعليمية طموحة تساعدهم في معرفة متطلبات سوق العمل والمهن المستحدثة.

ويحظى المعرض - الذي يفتح أبوابه مجاناً أمام المواطنين الباحثين عن عمل - برعاية مجموعة التكنولوجيا المتقدمة لقطاع الدفاع "إيدج" ، وغيرها من القطاعات بوصفها "شريك التكنولوجيا المتقدمة"، والقوات المسلحة "الراعي التيتانيوم"، وشرطة أبوظبي "الراعي البلاتيني"، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) "الراعي البلاتيني" ومصرف أبوظبي الإسلامي "الراعي البلاتيني"، وطيران الاتحاد "راعي الطيران الرسمي"، وجامعة نيويورك أبوظبي "راعي التعليم"، وصناعات "الشريك الصناعي".

وتقدم الدورة الـ 14 من معرض توظيف العديد من فرص العمل في مختلف القطاعات لدعم ملف التوطين وتنفيذ رؤية الدولة في زيادة القوى العاملة والكوادر المواطنة في سوق العمل، إذ تتمثل أبرز القطاعات في "الهندسة، الإدارة، الصحة والسلامة، تقنية المعلومات وغيرها من التخصصات الحيوية.

ويشارك في المعرض هذا العام عدد من المؤسسات الوطنية الكبرى، منها شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك، والاتحاد للطيران، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بالإضافة إلى شركة المسعود، وغيرها من الشركات الكبرى.

كما يشارك في المعرض عدد من الجامعات المرموقة وذلك في إطار مساعي مؤسسات التعليم العالي بالدولة لمساعدة الشباب المواطنين على تطوير مستوياتهم الأكاديمية وتحصيلهم العلمي، من خلال باقات متميزة من برامج الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المسعود أحمد رحمة المسعود (إحدى المؤسسات المشاركة بالمعرض): "يشكل معرض توظيف 2020 منصة مثالية لتعزيز مساعينا وجهودنا في سبيل خلق فرص عمل للمواطنين، والعمل على تمكين شباب المواطنين ومساعدتهم فيما يتعلق بالتدريب وتوطين الوظائف ضمن القطاع الخاص"، مشيراً إلى أن مؤسسته تسعى من خلال المشاركة في هذا الحدث المرموق إلى إلقاء الضوء على مسيرتها الريادية في التطوير المهني والتوظيف للمواطنين الإماراتيين من طلاب مدارس وجامعات إلى خريجين وباحثين عن فرص عمل وتدريب داخل الدولة.

وأضاف المسعود: "تواصل المؤسسة جهودها الحثيثة في دعم سياسة التوطين التي تنتهجها دولة الإمارات وحكومة أبوظبي على وجه الخصوص، حيث نعمل بشكل متواصل على تقديم المشورة المهنية والتدريب المطلوبين للجميع، من خلال برامجنا المتنوعة والتي تتماشى بشكل واضح مع استراتيجيتنا الواضحة والمنبثقة عن مسؤولياتنا المجتمعية والاقتصادية والوطنية".

فيما تستعرض جامعة العين خلال مشاركتها في فعاليات المعرض برامجها الأكاديمية، والتي يبلغ عددها 16 برنامج بكالوريوس، و8 برامج ماجستير، إضافة إلى الدبلوم المهني في التدريس والذي يتنوع بين الصيدلة، الهندسة، القانون، التربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، الأعمال والاتصال والإعلام.

كما تتيح الجامعة أمام الطلبة والزائرين فرصة تقديم طلب الالتحاق على الفور، وكذلك تتيح لهم فرصة التعرّف على الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجامعة، ومنها خدمة البوابة الإلكترونية، والتسجيل الإلكتروني، والتطبيق الذكي، والتي تهدف جميعها إلى تسهيل التعامل مع النظام الأكاديمي للجامعة، وتوفير أكبر قدر من المعلومات للطلبة والزوار، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم ومواكبة التطور التكنولوجي.

وعن المشاركة في الناحية اللامنهجية، تتيح منصة جامعة العين، للطلبة والزائرين التعرف على المرافق الترفيهية والخدماتية المتطورة والتي توفرها الجامعة لطلبتها لتلبية احتياجاتهم المعرفية والمهارية.

وتهدف مشاركة الجامعة في المعرض إلى استقطاب الطلبة وإتاحة الفرصة لهم لتلقي تعليم عالي الجودة، والحصول على شهادة جامعية معتمدة دولياً من أرقى مؤسسات الاعتماد الأكاديمي، وتقديم كافة التسهيلات الكفيلة بتلبية حاجاتهم المنهجية واللامنهجية.

وأكد مدير وحدة استقطاب وتواصل الطلبة رامي كايد، أن جامعة العين حريصة على المشاركة في مختلف المعارض التعليمية سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، مما يعزز التواصل المباشر مع الطلبة ويعكس صورة مشرقة عن الجامعة على كافة الأصعدة.

ويفتح معرض «توظيف» أبوابه أمام مواطني الدولة فقط، إذ يستقبل الزوّار على مدى ثلاثة أيام، على أن يكون الدخول بالأوراق الثبوتية (بطاقة الهوية الإماراتية، أو جواز السفر وخلاصة القيد). ويتوجب على الراغبين في التقدم للوظائف التسجيل عبر الموقع الإلكتروني ليتمكنوا من تحميل السيرة الذاتية الخاصة بهم.

ويخصص المعرض الفترة الصباحية في اليوم الثاني (الثلاثاء) من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا للزائرات السيدات فقط، فيما يواصل استقباله للجميع حتى السابعة مساءاً.