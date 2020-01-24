«رعاية الأحداث» تكرّم شركاءها في نادي الضباط

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كرّمت جمعية توعية ورعاية الأحداث الرعاة والشركاء الذين دعموا الجمعية، بنادي ضباط الشرطة بدبي، بحضور سمو الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية واجب التطوعية.

وقال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، الفريق ضاحي خلفان تميم، إنه «بمناسبة المبادرة الرائعة، والانطلاقة الواعدة المتمثلة في اختيار شعار هذا العام (الاستعداد للخمسين)، الذي من خلاله تؤكد القيادة أنها تؤصل وتوثق تجربتها خلال الخمسين سنة الماضية من عمر الاتحاد لتكون نبراساً للأجيال المقبلة والاحتفال بما تحقق، فإننا نعاهد قادتنا بأن نكون يداً واحدة لبناء إماراتنا، وتضافر الجهود المجتمعية التي تسهم في دفع عملية التنمية واستدامتها».