مركز جديد لفحص وتسجيل المركبات في منطقة الممزر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مركزاً جديداً لفحص وتسجيل المركبات في منطقة الممزر، وتقدر طاقته الاستيعابية بـ600 مركبة يومياً، ويعد من المراكز الكبيرة للفحص الفني وتسجيل المركبات، حيث تقدر مساحته بنحو 54 ألف قدم مربعة، ويخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية.

وتجول المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر محمد الطاير في مركز «إيه جي كارس» لفحص وتسجيل المركبات في منطقة الممزر، الذي يقدم خدمات فحص وتسجيل المركبات، وتأمين المركبات، وخدمات لوحات أرقام المركبات، وفحص وتصدير المركبات، إلى جانب خدمة غسل وصيانة وصبغ وتلميع المركبات.

ويضم المركز ستة خطوط (حارات) لفحص المركبات بمختلف أحجامها إلى جانب موقع خاص لفحص الدراجات، ويقدم المركز خدماته للمتعاملين من يوم السبت إلى الخميس من الساعة السابعة صباحاً حتى العاشرة ليلاً.

وينفرد المركز بتصميمه الصديق للبيئة، وتوظيفه للتقنيات الحديثة في مجال فحص المركبات، التي تسهم في دقة وسرعة عملية الفحص، كما يوفر المركز خدمات ذكية تتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم عبر الهواتف والأجهزة اللوحية، حيث يعتمد أحدث التقنيات العالمية المعتمدة في مجال المراقبة والأمن، منها شاشات مراقبة موزعة أمام خطوط الفحص لمراقبة الزمن المستغرق وكفاءة الفاحصين، وكذلك شاشات مراقبة في غرفة التحكم المركزية تبين الحالة التشغيلية في كل خط، وشاشات مراقبة لصالة خدمة المتعاملين لمتابعة سير العمل فيها.