انتهاء تخفيض المخالفات في الشارقة بعد 9 أيام

المصدر: محمد الرفاعي _الشارقة

دعت شرطة الشارقة، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، السائقين وأصحاب المركبات الذين لم يسددوا مخالفاتهم إلى المسارعة بتسوية أوضاعهم والاستفادة من قرار تخفيض المخالفات الذي سوف ينتهي العمل به في 31 يناير (كانون الثاني) 2020.

وأكدت أن الهدف من تطبيق قرار تخفيض المخالفات يعود إلى حرص شرطة الشارقة على التيسير على المخالفين، وتمكينهم من تسوية أوضاعهم، وإعادة تجديد وتسجيل مركباتهم، والتأكد من صلاحيتها للسير على الطرق، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وأشارت إلى التدابير التي تتخذ من قبل الإدارة لتسهيل وتسريع إجراءات تسوية وتسديد المخالفات وتجديد تسجيل المركبات عبر جميع نوافذ ومراكز الخدمة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة.

ونوهت إلى أنه ‏بقي 9 أيام لانتهاء الفترة المحددة للخصم، إذ يمكن تسديد المخالفات عن طريق تطبيق وزارة الداخلية