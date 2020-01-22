463 جولة في الفجيرة لمكافحة انتشار البعوض بعد سقوط الأمطار

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

باشرت بلدية الفجيرة حملات مكافحة حشرة البعوض بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة البعوض التابعة لوزارة البيئة والتغير المناخي بعد هطول الأمطار خلال الأسبوع الماضي، التي بلغت 463 جولة تم خلالها الرش الضبابي والرذاذ على مناطق سكنية عدة، وأماكن تجمع مياه الأمطار، للحد من انتشارها وتكاثرها.

وقال مدير بلدية الفجيرة المهندس محمد الأفخم إن الحملة شملت مختلف مناطق الإمارة، وتركزت بالأحياء السكنية التي تشكو كثرة انتشار البعوض بهدف القضاء على مواقع تكاثر الحشرات.

وشهدت بلدية الفجيرة بلاغات عدة تلقاها قسم الصحة بخصوص انتشار البعوض بسبب تجمعات المياه.