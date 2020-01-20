شرطة أبوظبي: مخالفة «مسافة الأمان» في الحارة اليسرى تصاحبها غرامة للمركبة الأمامية

المصدر: أحمد عابد- أبوظبي

أبلغت شرطة أبوظبي، «الإمارات اليوم»، بأن منظومة الضبط الآلي لمخالفة «عدم ترك مسافة أمان كافية»، التي بدأ تطبيقها منتصف الشهر الجاري، يترتب عليها أيضاً مخالفة عدم إفساح الطريق للمركبة الأمامية في حال كانت في الحارة اليسرى، وقيمتها 400 درهم، إذ رصدت سائقين لم يفسحوا الطريق للمركبات المقبلة من الخلف، ومن ثم تم تطبيق مخالفة على المركبتين الأمامية والخلفية.

وتلقت «الإمارات اليوم»، أخيراً، استفسارات عدة حول موقف قانون السير والمرور من السائقين الذين يرفضون ترك الحارة اليسرى أثناء القيادة، ما يوقع سائقي المركبات القادمة من الخلف في مخالفة عدم ترك مسافة أمان كافية، وكذا بشأن طول المسافة الآمنة الكافية التي يجب عليهم الالتزام بها حتى لا يتعرضوا للمخالفة، إذ اختلفت تقديرات السائقين في تحديد عدد الأمتار الواجب تركها بين المركبات على الطرق الداخلية والخارجية، مع اختلاف سرعات الطرق.

وقال نائب مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، العميد سالم الظاهري، إن مخالفة عدم ترك مسافة أمان كافية قد يكون سببها سائقاً آخر لم يفسح الطريق، للقادم من الخلف أو من جهة اليسار، وهي مخالفة تندرج تحت المادة (84) من قانون السير والمرور الاتحادي، وقيمتها 400 درهم، وعلى ذلك قد تقع المخالفة على المركبتين.

وأكد أن الحارة اليسرى من الطريق هي حارة للتجاوز ومن ثم العودة للحارة الوسطية أو اليمنى من الطريق، مشيراً إلى أن إحصاءات حوادث المرور، خلال السنوات السابقة، تظهر أن مخالفة عدم ترك مسافة أمان كافية من أكثر ثلاثة مسببات رئيسة لوقوع الحوادث، لافتاً إلى أن زمناً قدره ثانيتان قد ينقذ أروحاً وممتلكات.

وأكد أن زمن الثانيتين هو الذي يحتاج إليه السائق الطبيعي لإدراك موقف ما واتخاذ ردة الفعل المناسبة، موضحاً أن السائق الطبيعي، هو غير المتأثر بعوامل أخرى، مثل قلة النوم، والإرهاق، والضغوط النفسية، والأمراض، وكبر في السن، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية مضاعفة الجهود، لبث الرسائل التوعية وضبط المخالفين.

وبدأت شرطة أبوظبي تفعيل الضبط الآلي للسائقين غير الملتزمين بترك مسافة كافية بين المركبات على الطرق، اعتباراً من 15 يناير الجاري، حيث يتم ضبط المخالفين من خلال المنظومة الذكية وأجهزة «الرادارات الثابتة»، وتوقيع غرامة مالية على المخالفين قدرها 400 درهم وأربع نقاط مرورية على سائق المركبة.