«تنمية المجتمع» تحدّد 6 فئات للتسجيل في قاعدة بياناتها

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

حدّدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي ست فئات مستهدفة من فتح باب تسجيل المهنيين والمنشآت ومقدمي الرعاية الاجتماعية، تشمل جميع مقدمي خدمات الرعاية الاجتماعية (وغيرها من الخدمات المرتبطة) من المهنيين والمنشآت في القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث (مؤسسات النفع العام غير الحكومية) العاملين منهم في إمارة أبوظبي (ما يشمل جميع المناطق الحرة).

وتفصيلاً، دعت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، المنشآت العاملة في الرعاية الاجتماعية، والمهنيين والخبراء المتخصصين من خريجي الإرشاد النفسي، وعلم نفس والخدمة الاجتماعية، إلى التسجيل في قاعدة بياناتها، مؤكدة أن إتمام إجراءات التسجيل يُعد فرصة مهمة لمقدمي خدمات الرعاية الاجتماعية (المهنيين والمنشآت) للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة في إمارة أبوظبي.

وحدّدت الدائرة ست فئات مستهدفة من عملية التسجيل تشمل جميع مقدمي خدمات الرعاية الاجتماعية (وغيرها من الخدمات المرتبطة) من المهنيين والمنشآت في القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث (مؤسسات النفع العام غير الحكومية) العاملين منهم في أبوظبي (ما يشمل جميع المناطق الحرة).

وأوضحت أن عملية التسجيل تستهدف كل من يندرج تحت فئات الأخصائي الاجتماعي، والأخصائي النفسي (خارج نطاق القطاع الصحي أو المهني)، وفئة المرشد أو الاستشاري الاجتماعي، وفئة موظف الرعاية، وكذلك «المعالج النفسي أو الاجتماعي».

منشآت الخدمة الاجتماعية

قالت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، إن «منشآت الخدمة الاجتماعية»، المستهدفة من التسجيل تنقسم إلى أربعة أنواع، الأول «منشآت الرعاية والعلاج»، ومنشآت الدعم والإيواء، ومنشآت الخدمات المجتمعية، ومنشآت الخدمة الاجتماعية المستهدفة، والخدمات الرقمية والهاتفية.