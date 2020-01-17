حاكم الشارقة يدعو إلى الاهتمام بالعمل الإنساني داخل الدولة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

عقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، بمكتب سمو الحاكم، اجتماعاً مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية وممثلي عدد من المؤسسات المحلية المجتمعية في الإمارة.

في مستهل الاجتماع أثنى صاحب السمو حاكم الشارقة على الجهود الحثيثة المبذولة والنشاط الخيري الفاعل والمستمر من قبل القائمين على الجمعية، مشيداً بجهود الجمعية ونتائج أعمالها.

وحثهم سموّه على ضرورة الاهتمام بمجالات العمل الإنساني داخل الدولة والمساعدات الداخلية المقدمة من الجمعية، والاهتمام كذلك بالمشاركات الإنسانية الفعالة في مجالات العمل التطوعي كافة.

وقد استعرض أعضاء مجلس الإدارة أبرز خططهم لتطوير عمل الجمعية خلال الفترات المقبلة.

واطّلع سموّه منهم على أهم الإنجازات التي حققتها الجمعية خلال العام المنصرم من خلال تقرير موجز عن نتائج أعمالها ومشروعاتها، سواء داخل الدولة أو خارجها، مقدمين شرحاً مفصلاً حول حجم أعمال الجمعية الإجمالي وزيادة المخصصات المالية والعينية والمساعدات المقدمة للأسر المتعففة داخل الدولة، وكذلك زيادة قيمة وعدد المشروعات الخارجية المنفذة من قبل الجمعية، خصوصاً مشروعات الصدقة الجارية، مثل بناء المساجد وحفر الآبار والفصول التعليمية والعيادات الصحية، وغيرها من المشروعات.

كما اطلع سموّه على أحدث المشروعات الوقفية التي بدأت إدارة الجمعية في إنجازها.