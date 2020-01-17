تعديل مجرى وادي نقب لحماية منطقة الفحلين من مياه الأمطار

المصدر: مصباح أمين ■ رأس الخيمة

غيّرت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أمس، مجرى وادي نقب إلى ثلاثة أفرع، من أجل تخفيف ضغط مجرى الوادي في حال تساقط أمطار غزيرة، وتفادي دخول المياه إلى منطقة الفحلين السكنية، وتضرر منازل المواطنين.

وقال مواطنون من سكان الفحلين، المتضررين من مجرى وادي نقب، وفيضانات مياه الأمطار الغزيرة التي سقطت على الإمارة بداية من السبت الماضي، إن فريقاً من لجنة الطوارئ والأزمات في رأس الخيمة، زار المنطقة واستمع لملاحظات الأهالي. وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن الجهات المعنية استجابت إلى طلباتهم، وقامت بتوزيع مجرى وادي نقب إلى ثلاثة أفرع، الأول إلى الصالحية، والثاني إلى الحيل، والثالث إلى وادي صقر، من أجل تخفيف ضغط مجرى الوادي، وتفادي تعرض المنازل للضرر.