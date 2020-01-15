الشيخة فاطمة: السلطان قابوس ترك إنجازات تمثل مصدر إلهام للأجيال القادمة

المصدر: مسقط - وام

قالت الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «إن السلطان قابوس كان رمزاً للحكمة والرؤى السديدة، وعمل مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من أجل خير الشعبين الإماراتي والعماني، والشعوب الخليجية والعربية كافة، ومصلحتها في التنمية والرخاء والسلام، وترك إرثاً ثرياً من الإنجازات والمواقف والسياسات التي تمثل مصدر إلهام للأجيال القادمة».

وقدمت سموها واجب العزاء إلى عهد بنت عبدالله بن حمد آل بوسعيدي حرم جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان الشقيقة، بوفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي.

وأعربت عن خالص مواساتها لأسرة آل بوسعيد الكريمة والشعب العماني الشقيق، داعية الله أن يتغمد فقيد السلطنة بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم أهله وشعبه الصبر والسلوان.

وأشادت سموها بمناقب السلطان قابوس، رحمه الله، ودوره في بناء سلطنة عمان الحديثة وصنع نهضتها الحضارية وتعزيز العلاقات الإماراتية - العمانية، بجانب دعم العمل الخليجي والعربي المشترك.

وأعربت حرم جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد عن جزيل شكرها وتقديرها لما أبدته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك من مشاعر أخوية طيبة تجاه سلطنة عمان الشقيقة وشعبها في فقيدهم الكبير السلطان قابوس بن سعيد.

وكانت سمو أم الإمارات قد وصلت إلى المطار السلطاني الخاص أول من أمس، حيث كان في استقبالها صاحبة السمو السيدة علياء بنت ثويني آل سعيد حرم الشيخ حمود بن سلطان الحوسني.

واستقبلت في مجلس العائلة المالكة عهد بنت عبدالله بن حمد آل بوسعيدي حرم جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، وعواطف بنت عبدالله بن حمد آل بوسعيدي حرم صاحب السمو طلال بن طارق آل سعيد، وروضة بنت عبدالله بن حمد آل بوسعيدي حرم صاحب السمو شهاب بن طارق آل سعيد.