بلدية مدينة أبوظبي تنجز المرحلة الأولى من تجميل شارع خليفة بن شخبوط

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال بلدية مركز المدينة، أعمال المرحلة الأولى من زراعة أشجار النخيل والأشجار المثمرة في الجزيرة الوسطية لشارع خليفة بن شخبوط، والممتدة من تقاطع شارع دلما إلى تقاطع شارع محمد بن خليفة، وكذلك زراعة أشجار النخيل على جوانب الشارع.

وتهدف هذه الأعمال إلى تعزيز المشهد الحضاري لشوارع العاصمة وإضفاء لمسة جمالية تدخل البهجة والسرور على مستخدمي الطرق وأفراد المجتمع في هذه المناطق.

كما بدأت البلدية في تنفيذ المرحلة الثانية، الممتدة من شارع الفلاح وحتى شارع شخبوط بن سلطان، ابتداءً من 8 ديسمبر 2019 حتى 5 فبراير 2020 وذلك بزراعة الأشجار المثمرة (الحمضية) والأشجار المزهرة (بونسيانا)، على أن يتم الإبقاء على الأشجار المحلية (الغاف والسدر) وأشجار النخيل.