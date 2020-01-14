الشيخة فاطمة بنت مبارك تقدم واجب العزاء بوفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد

المصدر: مسقط - وام

قدمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، واجب العزاء إلى السيدة عهد بنت عبدالله بن حمد آل بوسعيدي، حرم جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عمان الشقيقة، بوفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي.

وأعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عن خالص مواساتها لأسرة آل بوسعيد الكريمة، والشعب العماني الشقيق، داعية الله تعالى أن يتغمد فقيد السلطنة بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم أهله وشعبه الصبر والسلوان.

وأشادت سموها بمناقب السلطان قابوس، رحمه الله، ودوره في بناء سلطنة عمان الحديثة، وصنع نهضتها الحضارية، وتعزيز العلاقات الإماراتية - العمانية، بجانب دعم العمل الخليجي والعربي المشترك.

وأكدت سمو «أم الإمارات» أن «السلطان قابوس كان رمزاً للحكمة والرؤى السديدة، وعمل مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من أجل خير الشعبين الإماراتي والعماني، والشعوب الخليجية والعربية كافة، ومصلحتها في التنمية والرخاء والسلام، وترك إرثاً ثرياً من الإنجازات والمواقف والسياسات التي تمثل مصدر إلهام للأجيال القادمة».

من جانبها، أعربت حرم جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد عن جزيل شكرها وتقديرها لما أبدته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك من مشاعر أخوية طيبة تجاه سلطنة عمان الشقيقة وشعبها في فقيدهم الكبير السلطان قابوس بن سعيد.

وكانت سمو «أم الإمارات» قد وصلت إلى المطار السلطاني الخاص، عصر أمس، حيث كان في استقبالها صاحبة السمو السيدة علياء بنت ثويني آل سعيد، حرم الشيخ حمود بن سلطان الحوسني.

كما استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في مجلس العائلة المالكة السيدة عهد بنت عبدالله بن حمد آل بوسعيدي، حرم جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، والسيدة عواطف بنت عبدالله بن حمد آل بوسعيدي، حرم صاحب السمو السيد طلال بن طارق آل سعيد، والسيدة روضة بنت عبدالله بن حمد آل بوسعيدي، حرم صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد.

ورافق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.. سمو الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخة شما بنت زايد بن سلطان آل نهيان، حرم سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخة اليازية بنت زايد آل نهيان، وسمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخة اليازية بنت سيف بن محمد آل نهيان، حرم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخة عائشة بنت سهيل بن مبارك الكتبي، والشيخة فاطمة بنت سحمي، وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، حرم الشيخ محمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخة شمسة بنت محمد بن زايد آل نهيان، حرم الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، وسمو الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد آل نهيان، حرم الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، والشيخة شيخة بنت سرور بن محمد آل نهيان، حرم الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخة فاطمة بنت سرور بن محمد آل نهيان، حرم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، والشيخة فاطمة بنت حمدان بن زايد آل نهيان، حرم الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخة لطيفة بنت حمدان بن زايد آل نهيان، حرم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.