«البنية التحتية»: 20 فريقاً لمراقبة الطرق

المصدر: أمين الجمال■دبي

أفاد مدير إدارة المشاريع في وزارة تطوير البنية التحتية، المهندس أحمد الحمادي، بأن الوزارة خصصت نحو 20 فريق عمل، لمراقبة الطرق، حفاظاً على سلامة الطرق وتسهيلاً لحركة المرور أثناء الأمطار وبعدها.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن مهام الفرق تشمل سحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع، وإزالة التجمعات الرملية التي تخلفها الرياح على جانبي الطريق، إضافة إلى ردم الانهيارات على جانبي الطرق التي تظهر نتيجة جريان مياه الأمطار.

ولفت الحمادي إلى أن الوزارة رصدت تأثراً بسيطاً على الطرق الرئيسة بسبب مياه الأمطار، وقد قامت بالتعامل معه بشكل فوري، ولم يؤثر ذلك في سيولة حركة المرور.

وأضاف أن الوزارة أغلقت عدداً من مخارج الطرق الرئيسة في الإمارات الشمالية، بسبب تجمعات المياه، إلى حين إزالة معوقات الحركة في هذه المخارج.