«طرق دبي» تتيح للجمهور اقتراح خطوط جديدة للحافلات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أتاحت هيئة الطرق والمواصلات الفرصة للجمهور لتصميم رحلاتهم من خلال اقتراح خطوط جديدة للحافلات، وذلك عبر تطبيق «هيئة الطرق والمواصلات» (RTA Dubai) الذكي، في مبادرة تهدف إلى إشراك الجمهور في المساهمة بتعزيز تكامل شبكة وسائل المواصلات العامة في الإمارة بما ينسجم والاحتياجات المتنامية لرواد هذه الوسائل من السكان والزائرين والسائحين القادمين إليها من مختلف بلدان العالم.

وقال مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، عادل شاكري: «تأتي المبادرة انطلاقاً من سعي دبي للتطور المستمر حسب أفضل المعايير العالمية والريادة في المنطقة في مجالات عديدة، وحيث إن التركيز على تطوير خدمات النقل باعتبارها أحد أهم المحاور لتطوير الإمارة، فقد قمنا باستحداث خاصية جديدة وأضفناها إلى التطبيق الذكي، وذلك بهدف الاستفادة من التغذية الراجعة من الجمهور في تطوير شبكة المواصلات العامة المتمثّلة بالحافلات».

وأضاف: «تهدف المبادرة إلى الاستفادة من اقتراحات مستخدمي شبكة المواصلات، لتوفير وتعديل خطوط جديدة والتصويت للخطوط قبل تدشينها».