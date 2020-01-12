بالفيديو.. أمطار "غير مسبوقة" تغمر مساحات واسعة في منطقة الفحلين بالمياه

المصدر: مصباح أمين_رأس الخيمة

أظهرت لقطات فيديو صوّرها المواطن راشد النقبي، مستخدما طائرة "درونز"، حجم الأمطار التي سقطت على منطقة الفحلين السكنية، والمناطق المجاورة، التي تقع ضمن إمارة مناطق رأس الخيمة، خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وكانت منطقة الفحلين تعرضت في سنوات سابقة لأمطار غزيرة نجم عنها تجمعا للمياه في بعض الساحات وأمام المنازل وفي الطرقات، لكن سكان في المنطقة يؤكدون بأن كمية الأمطار التي شهدتها رأس الخيمة الأيام الماضية، غير مسبوقة منذ أكثر من عقدين من الزمن.

وتظهر لقطات الفيديو مساحات واسعة من منطقة الفحلين، وقد غمرتها المياه، بشكل شبه كامل، ووصلت إلى بعض المنازل والمزارع والطرقات.

وكانت شرطة رأس الخيمة أغلقت الطريق المؤدي إلى منطقة الفحلين السكنية، بعدما أجلت 120 أسرة متضررة من مياه الأمطار جراء دخول مياه الوادي إلى منازلهم.

ويستمر مجرى وادي نقب منذ أمس، في الجريان باتجاه منطقة الفحلين السكنية، فيما طالبت شرطة رأس الخيمة السكان بأخذ الحيطة والحذر، نظرا لسقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية، والتنبه إلى جريان الوادي، والابتعاد عنه حفاظا على سلامتهم.

وتشهد الدولة أمطارا غزيرة، رافقتها رياح وصلت سرعتها إلى نحو 55 كيلو مترا في الساعة، فيما يتوقع أن تتراجع حدة الحالة الجوية خلال الساعات المقبلة.