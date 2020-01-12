بالفيديو.. تعرّف إلى أخطر وادٍ تسبب في تضرر 120 أسرة برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

استمرت الأودية بالجريان بقوة صباح اليوم في بعض مناطق رأس الخيمة، ومنها وادي الطويين وغليلة ووادي البيح ووادي نقب في منطقة الفحلين الذي يعتبر من أخطر وأقوى الأودية القريبة من المناطق السكنية في الإمارة، حيث تسبب وادي نقب في تضرر 120 أسرة في منطقة الفحلين نتيجة دخول المياه لمنازل المواطنين ومزارعهم، والتسبب في نفوق عدد من المواشي، كما تسبب جريان الوادي في سقوط جدار على عاملة من جنسية إفريقية ووفاتها.

وقام فريق الأزمات والطوارئ المحلي برأس الخيمة وبالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة، بنقل الأسر التي تضررت منازلهم من الأمطار الغزيرة وجريان الوديان والسيول في وادي نقب إلى بعض الفنادق والأماكن الآمنة.

وطالبت شرطة رأس الخيمة السكان بأخذ الحيطة والحذر نظراً لسقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية، والتنبه إلى جريان وادي نقب اليوم في منطقة الفحلين، ودعت الجميع إلى الابتعاد عن مناطق جريان الأودية حفاظاً على سلامتهم.

وكانت مؤسسة الأشغال التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة قد قامت، أخيراً، بأعمال إنشاء حفرة تخزينية بمساحة 100 ألف متر مسطح وبعمق 20 متراً تستوعب مليوني متر مكعب من مياه الأمطار في منطقة وادي نقب بهدف إيجاد حل شبه دائم لفيضان مياه الوادي على سكان منطقة الفحلين السكنية، حيث إن الهدف من إنشاء الحفرة التخزينية تجميع مياه وادي نقب التي تأتي من وادي خلو قبل وصولها إلى وادي الفحلين والمناطق السكنية المحيطة بها.