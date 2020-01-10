جهات اتحادية ومحلية تعرض نتائج «المسرعات الحكومية»

المصدر: محمد عبدالعاطي ■دبي

عرضت مؤسسات اتحادية ومحلية نتائج استفادتها من «المسرعات الحكومية»، خلال معرض أقيم في أبراج الإمارات أخيراً.

وتهدف مبادرة المسرعات الحكومية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أكتوبر 2016، إلى إعادة التفكير في آلية عمل الجهات الحكومية من خلال طرح نموذج عمل فريد من نوعه، قائم على تسريع النتائج، وتعزيز التعاون، وتحفيز الابتكار، لتؤكد أهمية التكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص، والقطاع الأكاديمي، والمؤسسات غير الحكومية، بهدف دفع عجلة الابتكار قدماً.

وأفادت جامعة الإمارات بأن أهم النتائج التي تحققت ضمن المسرعات زيادة عدد الطلبات الإلكترونية للالتحاق ببرنامج الماجستير للفصل الدراسي، بنسبة 136% مقارنة بالأعوام السابقة.

وأكدت حكومة أم القيوين تقليل الوقت اللازم لإصدار التصاريح الهندسية، من 10 أيام إلى ثلاثة أيام، وتم تقليص عدد الخطوات من 21 إلى 15 خطوة، مع تقليص عدد الزيارات من خمس إلى زيارتين.

وذكرت بلدية عجمان مواكبتها التحول الرقمي في إنجاز المعاملات، وتقليل الأوراق المستخدمة والإجراءات اليدوية في تحرير المخالفات، بعد ترحيل مخالفاتها إلى نظام «بيان»، وتقليل الوقت المستغرق في إدخال المخالفة من يوم إلى «في حينه».

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني، إنه تم خفض مدة تسجيل الطائرات 50%، من 30 يوماً إلى 15 يوماً، وإلغاء الزيارات الشخصية، وتمكين الدفع الإلكتروني.

وأكدت وزارة تطوير البنية التحتية إطلاق المنصة الوطنية الموحدة «سلمت رافقتك السلامة»، لخفض زمن رحلة متعاملي الحوادث المرورية التي نتجت عنها أضرار في الممتلكات الحكومية، عبر ربط 40 جهة حكومية و35 شركة إلكترونياً، واستحداث إجراء فوري للتقديم على براءة الذمة، بعدما كان يستغرق ستة أسابيع.

وتسعى المسرعات الحكومية لتكون منصة للتعاون والعمل المشترك بين الجهات الحكومية في الدولة، بهدف البحث عن حلول للتحديات، وتحقيق الأهداف الطموحة، خلال فترات زمنية قصيرة، وتركز على تسريع تنفيذ البرامج الاستراتيجية، ووضع السياسات والقواعد التنظيمية، وتحسين تقديم الخدمات الحكومية.