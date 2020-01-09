خلاف اللصوص يكشف جريمتهم

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية ثلاثة آسيويين متهمين بسرقة معدات بناء من داخل سكراب إحدى البنايات قيد الإنشاء، وذلك بعدما اتفق اثنان من المتهمين مع حارس البناية (المتهم الأول)، واكتشفت جريمتهم عندما اختلفوا على تقسيم المسروقات.

واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاكي، الذي أكد سرقة مواد بناء من مستودعه بقيمة 5500 درهم، ولم يبلغ الشرطة عنها، وبعد فترة من السرقة تلقى اتصالاً من الحارس أبلغه بأنه تمكن من الإمساك بالسارق بمساعدة حارس بناية مجاورة لبنايته، مشيراً إلى أنه ذهب إلى الموقع قبل إبلاغ الشرطة وسأل السارق لماذا قمت بالسرقة؟ فأجابه بأنه لم يسرق، وإنما حارس البناية تواطأ معه لسرقة المعدات بمساعدة حارس البناية المجاورة له.

وتابع أنه تولى إبلاغ الشرطة عن الواقعة، وتبين أن اللصوص الثلاثة اختلفوا على المسروقات، لذلك تم اكتشاف أمرهم، مشيراً إلى أنه يتهم الحارس وشريكيه بالسرقة.

وقررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة 11 فبراير المقبل.