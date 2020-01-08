المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

علاوات

دعا قراء الجهات المعنية إلى مضاعفة العلاوات والحوافز لأصحاب الاختصاصات النادرة، خصوصاً في المجالات الطبية والتمريضية التي تحتاجها الدولة، وذلك في ضوء تراجع اهتمام الشباب بها.

لغة

طالب قراء بتوفير خيار التحدث باللغة العربية في مركز خدمة «مرحبا» في مطار دبي الدولي، وقالوا إنهم اتصلوا للاستفسار عن الخدمة، ولاحظوا أن كل المعلومات المخزنة على الهاتف باللغة الإنجليزية، كما أنه لا وجود لموظفين يتحدثون «العربية».

عقارات

اشتكى مشتركون في الهاتف المتحرك مطاردة شركات عقارية لهم بالاتصالات الهاتفية المكثفة في مختلف الأوقات، لإقناعهم بشراء عقارات في مشروعات لهم داخل وخارج الدولة.

فقدان

فقدت امرأة مسنة كرسيها المتحرك المصاحب لها خلال رحلتها من مطار الشارقة إلى مطار سوهاج في مصر، وعند التواصل مع قسم المفقودات في مطار الشارقة أبلغ الموظف أقارب المسافرة بأنه يجب عليها الذهاب للمطار لاستلامه بنفسها على الرغم من أن حالتها الصحية لا تسمح بذلك.

تحايل

يتحايل تجار ذهب على المستهلكين بفرض رسوم إضافية على الدفع بالبطاقات الائتمانية، على الرغم من تعليمات اقتصادية دبي بعدم قانونية هذا الإجراء، من خلال إبلاغ المستهلك بأنه سيتم منحهم حسماً خاصاً في حال قيامهم بدفع قيمة المجوهرات نقداً.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com