بالفيديو.. عجمان تكرم مسيرة موزع صحف استمرت 33 عاماً

المصدر: محمد الرفاعي - عجمان

ودعت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان موزع الصحف عبد الرحمن الذي عرف بحبه لعمله وقرر العودة لبلاده بعد 33 عاما قضاها في توزيع الصحف، وعرف بابتسامته التي كان يوزعها على الموظفين داخل الأقسام قبل أن يوزع الجرائد بحسب العاملين فيها .

وأكدت بلدية عجمان أنها ودعت العامل عبد الرحمن وقبلت استقالته بسبب إصابة في قدمه التي خذلته ليكون غير قادر على إكمال مسيرة العطاء التي بدأها قبل نحو 33 عام، مشيرة إلى أن عبد الرحمن ودع جميع الإدارات والأقسام بابتسامة، وهي بدورها ودعته بتكريم خاص لتفانيه بالعمل، وتمنت له حياة سعيدة في بلاده حافلة بالمحبة والسرور.

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