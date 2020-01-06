4776 طالبا وطالبة من أصحاب الهمم يستأنفون دوامهم في 70 مركزا حكوميا وخاصا

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

استأنف أمس 4 آلاف و766 طالبا وطالبة من أصحاب الهمم دوامهم في 70مركزا حكوميا وخاصا على مستوى الدولة وذلك وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة تنمية المجتمع.

ويوجد في دولة الإمارات العديد من المراكز والنوادي والمؤسسات الحكومية والخاصة التي تُعنى بأحوال أصحاب الهمم، وتوفير التعليم والتدريب والتأهيل لهم. وتعتبر وزارة تنمية المجتمع الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص للمؤسسات والمراكز العاملة في مجال رعاية وتعليم وتدريب أصحاب الهمم. كما تتولى مهمة تطوير برامج وأساليب الرعاية والتأهيل، وإعداد البرامج التدريبية المهنية ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها.

وتقدم مراكز أصحاب الهمم مجموعة من الخدمات التأهيلية والتربوية الهادفة إلى تطوير مهارات أصحاب الهمم في مختلف المجالات، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية العامة، وتتضمن تلك الخدمات، خدمات العلاج الطبيعي والوظيفي لتطوير المهارات الحركية، والعلاج اللغوي، إضافة إلى خدمات التقييم النفسي، وتعديل السلوك، وخدمات الفصول التعليمية التي تركز على المهارات المعرفية للطلبة والحياتية العامة.

اما مرحلة التأهيل المهني في تلك المراكز، فتتجه نحو مهارات تدعم الاستقلالية والعطاء الوظيفي وذلك لتمكين أصحاب الهمم من المهارات المطلوبة منهم في حقل العمل، ما يدعم حصولهم على فرص وظيفية مناسبة.

وتسجل الوزارة الطلبة الملتحقين في هذه المراكز عبر ملف إلكتروني، حيث يتم تحويل عملية التسجيل الإلكترونية إلى المختصين في لجنة الأهلية الذين يقع على عاتقهم البت في الحالات عبر الشبكة الداخلية للوزارة.