«إقامة دبي»: تقنيات متطورة لتسريع حركة العبور بمنفذ حتا

المصدر: وجيه السباعي - دبي

كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أنها بصدد تعزيز منفذ حتا بتقنيات حديثة، تسهم في تسريع عملية دخول المسافرين وخروجهم، ضمن خطتها التطويرية والتوسعية التي تنفذها خصيصاً للمنفذ، حسب مدير منفذ حتا البري، المقدم راشد الكتبي، الذي أكد أن الإدارة نفذت عدداً من المبادرات التطويرية والتوسعية لرفع كفاءة المنفذ وتحقيق سعادة المتعاملين.

وقال الكتبي لـ«الإمارات اليوم» إن عدد المسافرين عبر المنفذ شهد تزايداً ملحوظاً، خلال العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه، بنسبة بلغت 48%، حيث بلغ عدد المسافرين عبر المنفذ، عام 2019، ثلاثة ملايين و647 ألفاً و159 مسافراً، وبلغ في عام 2018 مليونين و461 ألف مسافر.

ولفت إلى أن الإدارة نفذت مبادرات عدة لتطوير المنفذ، واستحدثت آلية عمل جديدة، تهدف إلى تحقيق سعادة المتعاملين، تتوافق جميعها مع أعلى المعايير العالمية لتحقيق أفضل الخدمات، وتسهيل الإجراءات وتقديم التسهيلات.

وتابع: «نفذت الإدارة أربع مبادرات حيوية في المنفذ، تمثلت في مبادرة (دربك خضر)، المعنية بتحويل تأشيرة مرافقي مواطني سلطنة عمان إلى تأشيرة إلكترونية، ومبادرة (أبشر) المعنية بإنهاء إجراءات كبار المواطنين وأصحاب الهمم، إضافة إلى فريق سند، الذي يعمل في أوقات الازدحام والعطل الرسمية لإنهاء إجراءات المسافرين، وتتمثل المبادرة الرابعة في مبادرة (ضيوف الرحمن)، التي أطلقتها الإدارة لإنجاز إجراءات مرور الحجاج القادمين من سلطنة عمان والمتجهين للديار المقدسة».

وأكد الكتبي إن كل مبادرات الإدارة تأتي تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى توفير خدمات متميزة تحقق سعادة المتعاملين.

• 3.6 ملايين مسافر عبروا معبر حتا منذ بداية 2019.