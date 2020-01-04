محمد بن راشد يصدر وثيقة 4 يناير

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم وثيقة 4 يناير .

وقال سموه في حسابه على تويتر " الإخوة والأخوات .. نستهل عام 2020 بتفاؤل .. وبتطوير في حوكمة منظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والتنافسية في دبي .. هدفنا استشراف فرص دبي المستقبلية .. وترسيخ جاذبية مدينتنا الاقتصادية.. وضمان أفضل حياة لساكنيها وزائريها.

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الإخوة والأخوات .. نستهل عام ٢٠٢٠ بتفاؤل .. وبتطوير في حوكمة منظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والتنافسية في دبي ..

هدفنا استشراف فرص دبي المستقبلية .. وترسيخ جاذبية مدينتنا الاقتصادية.. وضمان أفضل حياة لساكنيها وزائريها .. https://t.co/gxKTTqM5TT — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 4, 2020