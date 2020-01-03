لا حوادث أو وفيات بمواقع احتفالات رأس السنة في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، بعدم وقوع حوادث أو وفيات خلال فعاليات الاحتفال برأس السنة 2020، في جميع المواقع التي شهدت الحدث، مشيداً بمستوى الأداء والمهنية والحرفية العالية للجنة تأمين الفعاليات في الإمارة، والتي تجلت في التطبيق الكامل والدقيق للخطة، ما يعكس مستوى التقدم والتطور والتنسيق العالي.

وأكد اللواء المري، أن احتفالية رأس السنة من الفعاليات المهمة في إمارة دبي، وأن لجنة تأمين الفعاليات من شرطة دبي والشركاء كافة، حرصوا على الاستعداد والتنفيذ المدروس لإخراج الحدث العالمي في أحسن صورة.

إلى ذلك، تلقى مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي 9231 مكالمة على الرقم 999، منذ الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء حتى الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء، كما تلقى مركز الاتصال 901، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 3600 مكالمة، تنوعت بين الاستفسارات وطلب الخدمات.