المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قمامة

اشتكى قارئ، يسكن في شارع عدي بن حاتم بالشارقة، من تكرار إلقاء بعض السكان القمامة خارج الحاويات المخصصة لها، مشيراً إلى أنها تسهم في انتشار الحشرات، وتشويه المنظر الحضاري.

بريد

نوّه متعاملون مع مكتب بريد عجمان المركزي بما وصفوه بسهولة الإجراءات الخاصة بإنجاز المعاملات، والطريقة الحضارية التي يتعامل بها موظفو المكتب مع المراجعين.

بنوك

فوجئ متعاملون مع بنوك محلية برفع الحد الأعلى لبطاقات الائتمان من دون الرجوع إليهم أو أخذ موافقتهم، واستنكروا التصرف، كونه يضيف التزاماً مالياً عليهم دون حاجة لذلك.

حيوانات

دعا سكان إلى ضرورة تنظيم اقتناء الحيوانات الأليفة، خصوصاً الكلاب، في البنايات السكنية، وإلزام الملاك بإضافة بند في عقود السكن يوضح شروط السماح بتربية الكلاب، واستخدام المصاعد من عدمه.

تدخين

طالب متسوقون في الدولة بمنع تدخين السجائر أمام أبواب المراكز التجارية، كونه يضر بالصحة العامة، موضحين أن بعض المدخنين ينفثون دخانهم أمام المارة، دون مراعاة لصحتهم وصحة الأطفال المرافقين.

سيارات

لفت قراء إلى غياب التنظيم في صف السيارات بشارع 6 بمنطقة الرملة في الشارقة، مشيرين إلى قيام العديد من السكان بصف سياراتهم بطريقة عشوائية، ما يتسبب في صعوبة المرور من الشارع الذي لا يتسع لأكثر من سيارة واحدة بشكل عرضي.

رسوم

طالب متعاملون مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بخفض رسوم الاستهلاك الشهري للكهرباء، التي وصفوها بالمرتفعة، مشيرين إلى أنهم يضطرون لدفع مبالغ كبيرة مقابل الحصول على الخدمة، ما يشكل عبئاً على ميزانيات عائلاتهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com