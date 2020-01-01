رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون العالم بالعام الجديد

المصدر: أبوظبي ـ وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2020 إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول، متمنياً سموه لهم موفور الصحة والعافية، ولشعوبهم الخير والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول ورؤساء الوزراء.

إلى ذلك، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على «تويتر»، أمس: «عام جديد يبدأ غداً.. عام خير وتفاؤل.. عام أمل وعمل.. عام استعداد وإنجاز.. كل عام وبلادي بخير.. كل عام وعالمنا العربي بخير.. كل عام والبشرية تمضي نحو مستقبل أجمل وأفضل وأعظم».

كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على «تويتر»: «ونحن نستقبل عاماً جديداً.. تتسع طموحاتنا، ويتعزز إصرارنا على مضاعفة إنجازاتنا الوطنية.. سنمضي بإذن الله في أداء رسالتنا الحضارية في نشر الخير والتعايش والتسامح.. كل عام وشعب الإمارات وشعوب العالم بخير.. تمنياتنا أن يكون 2020 عاماً للسلام والاستقرار والتفاؤل والخير للبشرية».

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في تغريدة على «تويتر»، أمس: «ساعات ونودع 2019 ونستقبل 2020، نسأل الله أن يكون عام خير على قادتنا وشعبنا ووطننا الغالي، ولأمتنا وللبشرية جمعاء.. 2020 سيكون محطة استثنائية في مسيرة دبي والإمارات.. على الأرض سنستضيف العالم في (إكسبو 2020).. وفي الفضاء طموحات شعبنا وهمة شبابنا ستأخذنا في رحلة تاريخية إلى المريخ».

نائب رئيس الدولة:

• «عام أمل وعمل.. عام استعداد وإنجاز».

• «كل عام والبشرية تمضي نحو مستقبل أجمل وأفضل وأعظم».

ولي عهد أبوظبي:

• «تتسع طموحاتنا، ويتعزز إصرارنا على مضاعفة إنجازاتنا الوطنية».

• «تمنياتنا أن يكون 2020 عاماً للسلام والاستقرار والتفاؤل والخير للبشرية».

ولي عهد دبي:

• «2020 سيكون محطة استثنائية في مسيرة دبي والإمارات».