المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أدوية

أثنى متعاملون مع مستشفيات هيئة الصحة في دبي، على مشروع توصيل الأدوية لمنازل المرضى كبار السن وأصحاب الهمم، وغير القادرين على الحركة، واعتبروه قراراً متفرداً، يرسّخ نهج دبي في الاهتمام بهذه الفئات.

مواقف

لاحظ مرتادون لمراكز التسوق، أن اللوحات الإلكترونية التي تظهر أعداد المواقف الفارغة غير صحيحة في كثير من الأحيان، لأنها تكون أقل بكثير من المدونة في اللوحة، إذ يتم احتساب المواقف المدفوعة من ضمنها، وقالوا إنهم يجدون أنفسهم داخل المواقف في رحلة بحث طويلة عن موقف، لكن من دون جدوى.

ممر للمشاة

طالب سكان في عجمان الجهات المعنية في دائرة البلدية والتخطيط، بإقامة سياج على شارع الميناء في الإمارة بالقرب من المنطقة الحرة، وذلك لتسهيل حركة عبور المشاة، وتفادي وقوع حوادث مرورية على الطريق.

رد آلي

أفاد متعامل بأنه اتصل برقم خدمة العملاء في دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، لكن دون رد، مطالباً الدائرة بتفعيل خدمة الرد الآلي على المتعاملين، لتوفير الخدمة على مدار الساعة.

حفر

مازالت بعض الحفر التي خلفتها الأمطار الأخيرة، فوق بعض الجسور والطرق، من دون صيانة، وتشكل مصدر خطر على مستخدمي الطرق، خصوصاً أنها تتسع مع مرور الوقت.

إنقاذ

وجهت أم طفل من أصحاب الهمم، الشكر للدفاع المدني بدبي، على سرعة التدخل وإنقاذ ابنها، بعد أن أغلق قفل أبواب السيارة من الداخل على نفسه، وعدم تمكن الأم من فتحها.

تسجيل

أشار قرّاء إلى صعوبة التسجيل في نظام التعرفة المرورية الجديد، المقرر تطبيقه في أبوظبي في الثاني من يناير المقبل.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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