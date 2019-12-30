«صندوق الزكاة» يستهدف فئة جديدة من المتعاملين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق صندوق الزكاة التحديث الرابع لبرنامج الإمارات العالمي لحساب زكاة الشركات.

وقال أمين عام الصندوق، عبدالله بن عقيدة المهيري، إن الصندوق سيطلق خلال الأيام المقبلة حملة لتسويق البرنامج (الجيل الرابع)، موضحاً أن أهم ما يميز الخدمة هو تسهيلها عملية احتساب الزكاة لأصحاب الشركات والمؤسسات.

وأكد استهداف فئة جديدة من المتعاملين، هي المؤسسات الزكوية ومكاتب تدقيق الحسابات والمكاتب الاستشارية على مستوى العالم الإسلامي، لافتاً إلى أن الخدمة تشمل المحاسبين الرئيسين والمديرين الماليين والماليين التنفيذيين وأصحاب الشركات والمستثمرين في الشركات.

وعن تفاصيل البرنامج والتعريف به، بين المهيري أن خدمة احتساب زكاة الشركات «Z- Companies» مقدمة للمتعاملين «فئة المؤسسات والأفراد» لتمكينهم من احتساب مقدار زكاة الشركات الخاصة بهم، من خلال نظام تقني تم تصميمه بما يتوافق مع متطلبات احتساب زكاة الشركات وفقاً لبنود القوائم المالية «Financial Statement».

وأكد تحديد قائمة البنود المختلفة للقوائم المالية للشركات، وتغذية النظام التقني فيها، وإدراج شرح لهذه البنود المحاسبية للقوائم المالية لتسهيل عملية فهم المتطلبات للمعالجة الزكوية للبند ضمن خانة خاصة تظهر لدى اختيار البند المراد إضافته.

ولفت إلى تغذية النظام بالحكم الشرعي الصادر وذي العلاقة بالبند المحاسبي المدرج في النظام، بالتوافق مع دليل الإرشادات لاحتساب زكاة الشركات الصادر عن المختصين الشرعيين في الفقه والمحاسبة في هذا المجال، وفقاً للهيئة الشرعية العالمية للزكاة.

وذكر أن القائمة التي يتم الاحتساب وفقاً لها هي الميزانية العمومية للشركة التي تحتوي بيانات الأصول للشركة بأنواعها «أصول متداولة وغير متداولة». كما تحتوي المطلوبات بأنواعها «مطلوبات متداولة وغير متداولة»، ويبقى العنصر الرئيس الثالث لقائمة الميزانية العمومية، وهو حقوق الملكية بأنواعها.