مواقف المركبات مجانية في عطلة رأس السنة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توافر خدمة مواقف المركبات مجاناً في عطلة رأس السنة، باستثناء المواقف متعددة الطوابق، على أن يُستَأنف تفعيل التعرفة الخميس المقبل (2 يناير 2020). كما أصدرت بياناً تفصيلياً بمواعيد العمل في خدماتها خلال ليلة وعطلة رأس الميلادية الجديدة، مشيرة إلى تعطيل مراكز إسعاد المتعاملين يوم الأربعاء المقبل، فيما ستبقى المراكز الذكية في أم الرمول والمنارة وديرة والبرشاء والكفاف والمبنى الرئيس للهيئة مفتوحة على مدار الساعة خلال العطلة. وستعطل مراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني) في تمام العاشرة مساء الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، على أن يُستَأنف العمل فيها في السابعة من صباح الخميس.