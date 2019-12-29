17 اجتماعاً لـ«لجان الوطني» في ديسمبر لمناقشة مشاريع القوانين والموضوعات العامة

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

عقدت اللجان العامة التسع للمجلس الوطني الاتحادي، 17 اجتماعاً على مدى 13 يوماً خلال شهر ديسمبر الجاري، شملت أربعة اجتماعات للجنة الشؤون الصحية والبيئية، ومثلها للجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، لتصبحا بذلك أكثر لجان المجلس انعقاداً خلال الشهر.

وتفصيلا، شهد بأت الاجتماعات باجتماع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، واجتماع للجنة الشؤون الصحية والبيئية.

وعقد اجتماع للجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، لمناقشة سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني.

وتواصلت الاجتماعات، إذ باجتماع لجنة الشؤون الصحية والبيئية. كما اجتمعت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة. واجتمعت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، لمناقشة موضوع عام في شأن خدمات شركات الاتصالات، والشكاوى المقدمة من الجمهور بشأنها.

وشهد ديسمبر الجاري أيضا اجتماعاً للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، اعتمدت خلاله خطة عملها الرقابية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.

وعقدت لجنة رؤساء اللجان أول اجتماعاتها في 11 ديسمبر، الذي تم خلاله انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس، حمد أحمد الرحومي رئيساً لها بالتزكية، ومحمد ناصر الزعابي مقرراً للجنة، كما شهد الاجتماع الاطلاع على جدول أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول.

وشهد 12 ديسمبر اجتماعاً عقدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون.

ومع حلول منتصف الشهر الجاري عاودت لجنة الشؤون الصحية والبيئية اجتماعها، لاستكمال مناقشة ثلاثة مشاريع بقوانين اتحادية: الأول في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، والثاني حول تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، والثالث بشأن الصحة العامة.

وشهد الشهر نفسه اجتماعاً جديداً للجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، خصصته لمناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، تلاه اجتماع جديد للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ركزت خلاله على مناقشة موضوع عام بشأن سياسة وزارة تنمية المجتمع حول دعم الأسرة المنتجة.

ومع بداية الأسبوع الثالث للشهر الجاري، عقدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية، اجتماعاً ناقشت خلاله مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن. كما استكملت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، مناقشة مشروع اتحادي في شأن التعليم، وناقشت خطة عملها بشأن موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس».

وشهد يوم 19 ديسمبر اجتماعاً جديداً للجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، اعتمدت خلاله تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية.

وعقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون ثاني اجتماعاتها خلال الشهر الجاري، واصلت خلاله مناقشة العديد من مشاريع القوانين والموضوعات العامة.

وتختتم غداً الاثنين 30 ديسمبر لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة اجتماعات اللجان خلال الشهر الجاري، وتواصل خلاله مناقشة موضوع عام في شأن سياسة مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات (مواصلات الإمارات).

- لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام استكملت مناقشة مشروع اتحادي في شأن التعليم.