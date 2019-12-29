المصدر: الامارات اليوم

نفايات

لاحظ قراء انتشار النفايات والمخلّفات في المناطق الصحراوية، مع اعتدال الطقس وازدياد وتيرة الرحلات البرية، ما يشوّه المنظر الجمالي للطبيعة، مطالبين بمعايير صارمة تلزم المرتادين بالتخلص من النفايات، ورميها في الأماكن المخصصة لها، وفرض غرامات على المخالفين.

قيادة

اشتكى أفرادٌ تهور القيادة لدى بعض السائقين على الطرق السريعة، إذ يتعمد بعضهم إلصاق مقدمة مركبته بالمركبة التي أمامه، بهدف إجبار سائقها على إفساح الطريق عنوة، مطالبين بتشديد الرقابة على مثل هذه السلوكيات التي تؤدي إلى حوادث جسيمة.

«يوتيوب»

اشتكى متابعون لقنوات عبر «يوتيوب» عدم ملاءمة الإعلانات للمحتوى الديني، موضحين أن الكثير من القنوات تقدم آيات قرآنية وغيرها، ويتم قطعها بإعلانات لا تتناسب مع هذا المحتوى، مطالبين بمراعاة الخصوصية الدينية.

قطط

يقوم بعض السكان، من منطلق إنساني، بترك بقايا الطعام والشراب في محيط المباني السكنية لإطعام القطط الضالة، الأمر الذي يشوّه المنظر العام بصورة غير مقصودة، ويلوث البيئة، داعين إلى ترك هذا الأمر للجهات المعنية.

بصق

اقترح قراء تطبيق عقوبة رمي المخلفات من نوافد السيارات، التي تبلغ 1000 درهم حسب قانون المرور، على الأشخاص الذين يبصقون في الشوارع، معتبرين أنه سلوك غير حضاري يستحق العقاب.

خطأ

نوّه سائق مركبة بتفهم هيئة الطرق والمواصلات بدبي لخطأ ارتكبه أثناء إرسال رسالة نصية لحجز موقف، وتسبب في تحرير مخالفة ضده، إذ بدّل أحد أرقام لوحة مركبته برقم آخر، وحين تواصل مع الهيئة ألغت المخالفة، بعدما تبين أنه خطأ غير مقصود.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١ مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com