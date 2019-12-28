محمد بن راشد: إذا خاف حاكم من شعبه.. خاف الشعب على مستقبل بلاده

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أبدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أسفه على الأوضاع التي يعيشها الملايين من الشباب العرب، حيث تتعثر أحلامهم وتتبخر آمالهم، بسبب العلاقة غير السوية التي تربط حكامهم بأوطانهم.

وذكر سموه، في تغريدة نشرها أمس، على صفحته الشخصية في «تويتر»، تحت وسم «علمتني الحياة»، بالخليفة عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، الذي كان يحمّل نفسه المسؤولية عن كل ما يتعرض له الناس تحت حكمه، حتى إنه كان يخشى أن يُسأل عن بغلة تتعثر في الطريق.

وأكد سموه أن الحاكم الذي يخشى النوم مطمئناً بين شعبه يمثل خطراً على بلاده، مشيراً إلى ما تتعرض له أوطان عربية من أوضاع سيئة نتيجة نأي حكامها بأنفسهم عن هموم شعوبهم، وقضاياهم. وقال سموه في تغريدته: «#علمتني_الحياة أن الخليفة عمر بن الخطاب كان يخاف.. كان يخشى أن تتعثر بغلة في الطريق فيُسأل عنها. نرى اليوم حياة الملايين من الشباب العربي تتعثر.. وآمالهم تتبخر.. بسبب حاكم يخشى النوم بين شعبه.. #علمتني_الحياة إذا خاف حاكم من شعبه، فلابد أن يخاف الشعب على مستقبل بلاده».