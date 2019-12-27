14 ألف بطاقة «بنيان» أصدرتها بلدية دبي خلال أسبوعين

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

أفادت بلدية دبي أنها وزعت 14 ألف بطاقة «بنيان» التي تقدم خصومات للمواطنين خلال أسبوعين. وأشارت في بيان نشرته أمس على صفحتها بموقع «إنستغرام» إلى أن التوزيع تم عبر مراكز البلدية المختلفة، بما يساعد المواطنين على الحصول على احتياجاتهم من مواد البناء وتجهيزات المنزل. وفيما أفاد مواطنون بأنهم واجهوا مشكلة تعطل بعض الماكينات الخاصة بإصدار البطاقة بالمراكز، أكدت البلدية أنها ستوفر أجهزة متحركة في الدوائر المحلية والحكومية، لتسهيل عملية تسجيل الموظفين لبطاقة «بنيان»، كما سيتم إطلاق بطاقات ذكية لجميع مواطني الدولة من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالبطاقة، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة. وكانت البلدية قالت إنه يمكن الحصول على البطاقة من مراكز بلدية دبي «الطوار، المنارة، الكفاف، حتا»، وبضغطة زر، إذ إنها مربوطة ببطاقة الهوية.

«بنيان»

تصدر بطاقة «بنيان» لجميع مواطني الدولة من سن 18 سنة وما فوق، وتعطى للشخص وأقاربه، ممثلين بالزوجة والأب والأم والأبناء، وهي بطاقة تمنحهم تخفيضات عند شراء مستلزمات المنزل والبناء، مثل الإضاءة، والديكور والأعمال الفنية، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والأثاث، والمطابخ وخزائن الحائط، ومواد البناء، وأحواض السباحة والأدوات الصحية، والصيانة، والمصاعد والأنظمة الذكية، وغيرها.