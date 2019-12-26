المصدر: دبي - الإمارات اليوم

صلاحية

طالب مستهلكون بإلزام المراكز التجارية ومحال السوبر ماركت، بتوضيح تواريخ انتهاء الصلاحية للمواد الغذائية، وتحديداً الخاضعة للعروض الترويجية بأسعار مخفضة، لافتين إلى أن بعض المنتجات تكون صلاحيتها قريبة من الانتهاء.

اختراق

قال متعامل إن حساب التوفير الخاص به في أحد البنوك المحلية تعرض للاختراق، على الرغم من أنه لا يستخدم هذا الحساب أو بياناته بتاتاً في عمليات السحب والشراء، أو تنفيذ أي معاملات من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

عروض

لاحظ مستهلكون في فرع لمركز تسوق افتتح، أخيراً، في عجمان لجوء البعض لشراء كميات كبيرة من السلع المشمولة بعروض التخفيضات، بمناسبة الافتتاح، وتحميل تلك السلع في سيارات صغيرة خارج المركز، وذلك لاستغلالها بإعادة البيع في البقالات بأسعار أعلى، ما حرم مستهلكين من الاستفادة من السلع المطروحة في التخفيضات بعد نفاذ الكميات المطروحة من على الأرفف.

إيصال

تتجه جمعية الاتحاد الاستهلاكية إلى التوقف عن طباعة إيصالات المشتريات ورقياً، ابتداء من مطلع العام، وتحويله إلى إيصال إلكتروني، بعد تحميل تطبيق الجمعية، على هواتف المتسوقين، فيما طالب مستهلكون، خصوصاً كبار المواطنين المساهمين في الجمعية، بجعل هذا الأمر اختيارياً لا إلزامياً.

روائح

طالب مستأجرون في شارع جمال عبدالناصر بسرعة التخلص من النفايات التي تتراكم في بعض المناطق، ما يتسبب في انتشار الروائح الكريهة وتجمّع الحشرات، مقترحين إيجاد آلية خاصة للتعامل مع النفايات في الأحياء السكنية مقارنة بالمناطق الأخرى.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com