مركز نموذج دبي يستشرف آراء متعاملين لتحسين 40 خدمة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظّم مركز نموذج دبي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، «حلقة متعاملي ملتقى حمدان 2019»، قبل أن يعلن عن إغلاق باب تصويت الجمهور للمبادرات التسع المرشحة للحصول على «راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية»، التي تم اختيارها من أصل أكثر من 70 مبادرة، عملت عليها الجهات الحكومية المشاركة لتحسين 40 خدمة رئيسة.

ويهدف البرنامج إلى تطوير العمل الحكومي، وإيجاد حلول ناجحة ترتقي بمستوى الخدمات الحكومية، ترجمةً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في تحقيق سعادة المتعاملين وأفراد المجتمع.

ويتم تنظيم برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية سنوياً، لتكريم مختلف الجهات المحلية، وتقدير الجهود المبذولة في تحسين الخدمات الحكومية، والتعرف إلى الإنجازات وأفضل الممارسات التي تم تحقيقها، وذلك من خلال المبادرات التي أطلقتها الدوائر والجهات الحكومية، التي كان عددها 70 مبادرة عملت عليها هذه الجهات لتحسين 40 خدمة رئيسة، حيث تمّ ترشيح تسع مبادرات هذا العام.

وتمّ خلال اللقاء استضافة 500 متعامل تمّ اختيارهم من الجمهور المستهدف، إضافة إلى متعاملي الخدمات، حيث شاركوا بآرائهم واقتراحاتهم حول أهمية المبادرات والخدمات المرشحة. وتم إدارة لقاء المتعاملين كمجموعات تركيز (Focus Group)، حيث تمّ فتح باب النقاش والأسئلة حول المبادرات المرشحة، وتمّ تقييمها بشكل مستقل من قبل جميع المتعاملين، والتأكد من حيادية عملية التقييم من قبل لجنة خارجية.

وقالت مدير أول مركز نموذج دبي، إيمان السويدي: «نود أن نشكر الجميع على مشاركتهم في التصويت، حيث حققت آلية التصويت الجديدة، التي اعتمدناها هذا العام، نجاحاً كبيراً، في حين تمكّن المتعاملون المستهدفون من متعاملي هذه المبادرات المرشحة التصويت فقط للمبادرة المتميزة التي أسهمت في إسعادهم، وتسهيل تجربتهم عند تلقي الخدمات».

وأضافت السويدي: «نبارك لكل الجهات الحكومية المرشحة، ونتمنى لهم التوفيق خلال الفترة المقبلة، ونتطلع قدماً لمعرفة الجهة التي ستحصل على راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية لهذا العام، التي سيتم الإعلان عنها في (ملتقى حمدان 2020)، وتعتبر راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية داعماً أساسية، وحافزاً لتعزيز مسيرتنا الرائدة الرامية إلى تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بها لتعكس مكانة دبي العالمية».

وأكّد الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان بلهول الفلاسي، على أهمية حلقة متعاملي ملتقى حمدان في كونها فرصة مميّزة للاطلاع على آراء المتعاملين وأفراد المجتمع حول المبادرات والخدمات الحكومية، موضحاً أن هذا الملتقى يعدّ حافزاً مهماً لمختلف الجهات والمؤسسات الحكومية، لتطوير خدماتها والارتقاء بأدائها الحكومي.

وتعدّ الحلقة منصة لإشراك متعاملي حكومة دبي في اختيار الفائز براية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية 2019، حيث سيتم تقييم المبادرات بحسب ثلاثة معايير، بما فيها تلبية احتياجات المتعاملين وتوقعاتهم من الخدمة ومدى الإبداع في تصميم وتطبيق المبادرة والأثر والاستدامة: أثر المبادرة في تحسين تجربة الحصول على الخدمة.

ترشح 8 جهات حكومية

ترشحت ثماني جهات حكومية، بهدف الحصول على «راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية 2019»، وتضمّنت قائمة الجهات والمبادرات المرشحة، مبادرة «الجريمة الإلكترونية» من القيادة العامة لشرطة دبي، ومبادرتي «نول بلاس» و«تك تاكسي» من هيئة الطرق والمواصلات، ومبادرة «الاتصال المرئي» من محاكم دبي، ومبادرة «الاستجابة الذكية (مياه) من هيئة كهرباء ومياه دبي، و«نظام ملاك» من دائرة الأراضي والأملاك، و«نظام ترخيص الأفراد الذكي» من هيئة الصحة بدبي، و«الرخصة الفورية» من اقتصادية دبي، و«المنسق» من جمارك دبي.