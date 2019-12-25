المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مبيعات

طالب متسوقون مراكز التسوق والمحال المتخصصة ببيع المنتجات الإلكترونية والكهربائية المنزلية، بإجراء دورات متخصصة لمندوبي المبيعات العاملين لديها، وتزويديهم بالمعلومات الكافية عن تلك المنتجات، لافتين إلى أنهم اتخذوا قرارات شراء خاطئة نتيجة لمعلومات غير دقيقة أدلوا بها.

فعاليات

نوّه مرتادون لحديقة العالم في عجمان بتنفيذ عروض وفعاليات، خلال الفترة الأخيرة، أسهمت في استقطاب عدد كبير من الأسر، خصوصاً أنها تزامنت مع فترة عطلات منتصف العام الدراسي للطلبة.

«سكوتر»

لاحظ قراء انتشار ظاهرة استخدام الـ «سكوتر» في العديد من المناطق، كوسيلة سريعة للتنقل، لاسيما بين الأطفال دون العاشرة، وقالوا إن بعضهم يقود هذا الجهاز بسرعة، وفي منتصف الطريق، ما يعرض حياتهم لخطورة بالغة.

طرق

حددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي سرعات بعض الطرق عند مداخل شوارع الخدمات، بـ30 كيلومتراً في الساعة، وباللون الأحمر، كما رسمت علامة الدراجات، إشارة إلى كون شارع الخدمات قد يشهد استخدام البعض للدراجات.

رسوم

اشتكى قراء من ارتفاع رسوم الخدمات الطبية بمراكز صحية في عجمان، خلال الفترة الأخيرة، مع عدم وجود مبرر واضح لذلك، داعين إلى زيادة سبل الرقابة على تلك المراكز.

احتيال

تساءل قراء عن الأرقام المخصصة للإبلاغ عن الاتصالات الهاتفية التي يتلقونها بغرض الاحتيال، وطلب المعلومات المصرفية، لافتين إلى أن تخصيص خط ساخن لهذه الحالات سيسهم في تحديد هوية المتصلين بسرعة ويقلل من المخاطر.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com