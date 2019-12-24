شرطة رأس الخيمة تكافح سرقة البطاقات الائتمانية بالتوعية

المصدر: رأس الخيمة ـ الإمارات اليوم

أطلقت شرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة الشرطة المجتمعية، بالتعاون مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وبالتنسيق مع مختلف البنوك على مستوى الإمارة، حملة أمنية توعوية تحت شعار «حماية البطاقات الائتمانية»، والهادفة إلى تقديم التوعية اللازمة لعملاء البنوك بأهمية المحافظة على الأمن والأمان عبر التزامهم بالتوجيهات الصادرة ونشر الثقافة الأمنية في المجتمع من خلال الحرص على المحافظة على سلامة ممتلكاتهم من جرائم السرقة أو الاحتيال، تحقيقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى توفير بيئة أمنية محاطة بالأمن والاستقرار.

وترأس الفريق مدير إدارة الشرطة المجتمعية، العقيد الدكتور راشد محمد السلحدي، بمشاركة مدير فرع التوعية والحملات الإعلامية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة، الرائد مانع الخاطري، وقام الفريق بتوجيه التوعية والإرشاد اللازمين لجمهور المتعاملين من عملاء البنوك تحديداً من خلال زيارات ميدانية لعدد من البنوك، وتضمنت التوعية العديد من النصائح والإرشادات بحمايتهم من السرقة والاحتيال، والتنويه إلى إجراءات احترازية عدة لعدم تعرضهم لمثل تلك الجرائم.

ودعت التوعية إلى تعزيز الروابط والثقة بين الشرطة والمجتمع، من أجل أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة ورفع نسبة مؤشر الشعور بالأمان، وذلك في إطار التزامها بتنفيذ رؤية ورسالة وزارة الداخلية التي تحرص دائماً على نشر الأمن والطمأنينة، ودعا الفريق إلى ضرورة التواصل مع غرفة العمليات على الرقم (999) في حال الاشتباه في أي أمر، ولطب المساندة للحفاظ على أمن المجتمع.